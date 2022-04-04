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Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП РФ до 2,5%

УрБК, Москва, 15.05.2024. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил прогноз повышения ВВП России по итогам 2024 года. По мнению экспертов, экономика РФ вырастет на 2,5% (прошлый прогноз — на 1%). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕБРР.

Также, согласно прогнозу банка, в 2025 году прогнозируется замедление показателя до 1,5%. По словам экспертов, это самый низкий уровень среди стран, которые рассматривались в докладе.

Согласно данным ЕБРР, к рискам замедления роста ВВП относятся инфляционное давление, ужесточение денежно-кредитной политики и контроля за движением капитала, «растущая зависимость от Китая, Индии и Турции», а также перебои с международными платежами. Также фиксируются риски усиления влияния экономических санкций.
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