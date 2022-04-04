Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП РФ до 2,5%

УрБК, Москва, 04.04.2022. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение приостановить доступ России и ...01.10.2020 ЕБРР понизил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста ВВП России в 2021 году с 4% до 3%. При этом ...01.10.2020 ЕБРР понизил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3%
УрБК, Москва, 01.10.2020. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста ВВП России в 2021 году ...19.08.2015 ЕБРР продал пакет акций Уралтрансбанка
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2015. Европейский Банк реконструкции и развития вышел из состава акционеров екатеринбургского ...18.09.2014 ЕБРР: в 2015 году в российской экономике наступит рецессия
УрБК, Москва, 18.09.2014. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста экономик России, ...