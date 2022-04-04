Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП РФ до 2,5%

УрБК, Москва, 04.04.2022. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение приостановить доступ России и ...

ЕБРР приостановил доступ России к финансам и экспертизе банка

ЕБРР понизил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста ВВП России в 2021 году с 4% до 3%. При этом ...