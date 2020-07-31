Цена бизнес-ланчей в России выросла на 38% с 2021 года

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В Екатеринбурге готовый бизнес вырос в цене в среднем на 55%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Готовый бизнес в Екатеринбурге во II квартале 2018 года подорожал на 55% по сравнению с ...

С 2015 года бизнес-ланчи в Екатеринбурге подорожали на 3%

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С 2015 года бизнес-ланчи в Екатеринбурге подорожали на 3%

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. За последние три года бизнес-ланчи в екатеринбургских кафе подорожали на 3%, до 195 ...

Бизнес-ланчи попали в тренд

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