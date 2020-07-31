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Вчера, 10:01

Цена бизнес-ланчей в России выросла на 38% с 2021 года

УрБК, Москва, 13.05.2024. Стоимость бизнес-ланчей в России выросла на 38% с 2021 года, а в апреле 2024 года — на 7,09% год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Средняя стоимость бизнес-ланча составляет в настоящее время 395 руб. Самая высокая цена бизнес-ланча в Москве (в среднем — 483 руб.). Самая выраженная динамика отмечена в Новосибирске — рост за год на 11,83% (до 416 руб.).

«Частично сдерживать повышение цен рестораторам помогает сокращение порций, замена ингредиентов и отказ от некоторых блюд. Пока это позволяет заведениям демонстрировать увеличение посещаемости, но в ближайшие два года цены в общепите могут начать расти быстрее», — пишет издание.
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