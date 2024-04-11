В Академическом районе Екатеринбурга прошли мероприятия в честь Дня Победы

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Академическом районе Екатеринбурга дворники приступили к уборке территории от мусора, ...

В Академическом районе Екатеринбурга началась уборка территории от зимнего мусора

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. В Академическом районе Екатеринбурга 8 мая 2018 года начнутся мероприятия, приуроченные ...

В Академическом районе пройдет празднование 72-й годовщины Великой Победы

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2017. В честь Дня Победы в Академическом районе пройдет ряд праздничных мероприятий. Об этом ...