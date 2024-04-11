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В Академическом районе Екатеринбурга прошли мероприятия в честь Дня Победы

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. В Академическом районе Екатеринбурга прошли первые мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. В канун 9 Мая во Дворце Дзюдо прошел районный праздник «Парад поколений», в котором приняли участие воспитанники детских садов и школьники. Праздник, как и большинство массовых событий в восьмом районе Екатеринбурга, прошел при поддержке главного девелопера территории АО СЗ «РСГ-Академическое».

В Академическом районе Екатеринбурга прошли мероприятия в честь Дня Победы
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

«Академический — самый молодой район и в Екатеринбурге, и на Урале. Большинство его жителей — дети, многие из них — это внуки или правнуки тех, кто победил в Великой Отечественной войне. В нашем районе сложилось много добрых традиций и одна из них — преемственность поколений, уважение к прошлому и нашей истории. Яркий тому пример — Аллея к 70-летию Победы, расположенная во втором квартале, созданная по инициативе самих жителей», — цитирует пресс-служба девелопера председателя совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктора Киселева.

Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, также прошли в школьных и дошкольных учреждениях: здесь появились стены памяти, прошли тематические концерты и утренники, участие в которых приняли как юные воспитанники, так и их родители и педагоги.

В День Победы, 9 мая, район присоединится к общенародной акции «Бессмертный полк России»: в социальных сетях и на медиаэкранах района появятся портреты фронтовиков и тружеников тыла — родственников жителей Академического. Кроме того, состоится автопарад «Бессмертный полк на автомобилях»: внедорожники, байки и квадроциклы проедут в парадном шествии по всем центральным улицам Академического — от улицы Амундсена до Широкореченской.

Ознакомиться с программой праздничных мероприятий в Академическом районе можно на официальном сайте администрации муниципалитета.
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