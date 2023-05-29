УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:59

На Уралмаше горят два частных дома

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. 8 мая в 14.10 пожарные получили сообщение о возгорании в районе проспекта Космонавтов. Об этом сообщает Telegram-канал свердловского ГУ МЧС.

По оперативной информации, загорелись два частных дома. Огонь охватил 240 кв. м. Пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 16 специалистов и шесть единиц техники.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.05.2023 В Ревде на площади 350 кв. метров горят четыре частных дома

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В Ревде произошел пожар на улице Ильича. Горят четыре частных дома и надворные ...

25.04.2023 Под Первоуральском на площади 1,5 тыс. кв. метров горит пилорама

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В поселке Прогресс (Первоуральский городской округ) произошел пожар на пилораме. Огонь ...

13.02.2017 В Екатеринбурге горело здание Дома печати

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. В Екатеринбурге сегодня ночью горело здание Дома печати на проспекте Ленина. Как ...

07.10.2015 В Екатеринбурге горит цех на территории 144 бронетанкового ремонтного завода

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2015. В Екатеринбурге горит цех на территории 144 бронетанкового ремонтного завода на улице ...

20.10.2010 Площадь пожара на рынке «Омега» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга превысила 500 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2010. В среду, 20 октября, в Екатеринбурге произошел пожар на рынке «Омега», расположенном по ...

Популярные новости
26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя09.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома10.04.2024Миры Дюрера12.04.2024Металлургический соцпакет
Архив новостей
Май 2024 (163)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18