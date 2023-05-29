На Уралмаше горят два частных дома

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. 8 мая в 14.10 пожарные получили сообщение о возгорании в районе проспекта Космонавтов. Об этом сообщает Telegram-канал свердловского ГУ МЧС.



По оперативной информации, загорелись два частных дома. Огонь охватил 240 кв. м. Пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 16 специалистов и шесть единиц техники.