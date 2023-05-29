На Уралмаше горят два частных дома

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В Ревде произошел пожар на улице Ильича. Горят четыре частных дома и надворные ...25.04.2023 Под Первоуральском на площади 1,5 тыс. кв. метров горит пилорама
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В поселке Прогресс (Первоуральский городской округ) произошел пожар на пилораме. Огонь ...13.02.2017 В Екатеринбурге горело здание Дома печати
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. В Екатеринбурге сегодня ночью горело здание Дома печати на проспекте Ленина. Как ...07.10.2015 В Екатеринбурге горит цех на территории 144 бронетанкового ремонтного завода
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2015. В Екатеринбурге горит цех на территории 144 бронетанкового ремонтного завода на улице ...20.10.2010 Площадь пожара на рынке «Омега» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга превысила 500 кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2010. В среду, 20 октября, в Екатеринбурге произошел пожар на рынке «Омега», расположенном по ...