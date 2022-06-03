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Вчера, 12:01

Агентство S&P зафиксировало снижение деловой активности в РФ в апреле 2024 года

Уровень композитного индекса PMI (текущая деловая конъюнктура и планы компаний в обработке и сфере услуг) в России снизился в апреле 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные агентства S&P Global.

Так, индекс PMI обрабатывающего сектора экономики РФ снизился с 55,7 пункта в марте до 54,3 в апреле. В сфере услуг показатель сократился с 51,4 до 50,5 пункта. В среднем в обрабатывающем секторе в I квартале 2024 года индекс находился на уровне 54,3 пункта, а в услугах — на уровне 52,8 пункта.

«Основная причина начала снижения — минимальный за последние 15 месяцев объем спроса», — пишет издание. Охлаждение спроса было вызвано антиинфляционной политикой ЦБ РФ.
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