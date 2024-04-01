Свердловскстат зафиксировал годовое повышение зарплаты в регионе на 22,8%

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В феврале 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...01.04.2024 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 18,5%
В январе 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области ...01.04.2024 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 18,5%
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В январе 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...11.05.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16,6%
В январе-феврале 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской ...11.05.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16,6%
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. В январе-феврале 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...