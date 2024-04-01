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Сегодня, 12:00

Свердловскстат зафиксировал годовое повышение зарплаты в регионе на 22,8%

В феврале 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 70 тыс. 744,7 руб. Это на 22,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-марте этого года составила 40 тыс. руб.
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Сегодня, 12:00 Свердловскстат зафиксировал годовое повышение зарплаты в регионе на 22,8%

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