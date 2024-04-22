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Разница между полной стоимостью и средней ставкой по кредиту наличными в России в марте 2024 года составляла 5 процентных пунктов

УрБК, Москва, 27.04.2024. Разница между средневзвешенной ставкой и полной стоимостью кредита (ПСК) по кредитам наличными в марте 2024 года составила 5 процентных пунктов (п.п.). Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). https://www.kommersant.ru/doc/6677928

«Разница между средневзвешенной ставкой и полной стоимостью кредита по кредитам наличными в марте 2024 года составила чуть более 5 п.п., опустившись до минимума с начала 2020 года. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Большую часть 2023 года показатель составлял 7–9 п.п., а в марте 2022 года превышал 30 п.п.», — пишет издание.

Ранее УрБК писал о том, что средневзвешенная процентная ставка по розничным кредитам на срок свыше трех лет в январе 2024 года достигла 17,3%. Это максимум с августа 2015 года, когда она доходила до 17,8%.
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