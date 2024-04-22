Разница между полной стоимостью и средней ставкой по кредиту наличными в России в марте 2024 года составляла 5 процентных пунктов

Материалы по теме

В России в марте 2024 года было выпущено 62 тыс. автомобилей

УрБК, Москва, 26.04.2024. В марте 2024 года в РФ было выпущено 62 тыс. машин, это на 86,7% больше, чем в марте 2023 ...

Доля автокредитов на новые машины в марте 2024 года выросла на 42%

УрБК, Москва, 22.04.2024. Российский кредитный авторынок начал разворачиваться в сторону кредитов на новые автомобили в ...

Средневзвешенная ставка по розничным кредитам на срок свыше трех лет достигла 17,3%

УрБК, Москва, 12.03.2024. Согласно статистике Банка России, средневзвешенная процентная ставка по розничным кредитам на ...

На Южном Урале средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 13%

УрБК, Челябинск, 06.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 56,95 тыс. кредитов наличными. По ...

В России заметно вырос разрыв между полной и формальной стоимостью кредита

УрБК, Москва, 27.09.2022. Разрыв между полной и формальной стоимостью кредита в РФ вырос до максимального уровня за ...