На майские выходные 28% жителей России планируют подрабатывать

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Свердловской области 52% жителей собираются искать подработку в ближайшие три месяца. ...25.04.2019 В майские праздники будут работать 15% россиян
УрБК, Москва, 25.04.2019. В майские праздники 15% россиян придется работать, а 13% могли бы попасть в их число, если бы ...08.04.2019 Только 14% россиян планируют выехать за пределы места постоянного проживания в майские праздники
УрБК, Москва, 08.04.2019. Майские каникулы большинство россиян проведут дома или на даче. За пределы места постоянного ...28.04.2018 Жители Екатеринбурга на майские праздники едут в Челябинск и Ханты-Мансийск
В преддверии долгих выходных 24% опрошенных россиян хотели бы отдохнуть на экзотических курортах, но по факту лишь 4% ...28.04.2018 Жители Екатеринбурга на майские праздники едут в Челябинск и Ханты-Мансийск
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. В преддверии долгих выходных 24% опрошенных россиян хотели бы отдохнуть на экзотических ...