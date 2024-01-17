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На майские выходные 28% жителей России планируют подрабатывать

УрБК, Москва, 27.04.2024. Из 1 тыс. 990 опрошенных россиян 28% собираются подрабатывать в майские выходные. Об этом говорится в исследовании, проведенном федеральным центром по поиску работы и персонала Зарплата.ру.

Так, в качестве курьера собирается подработать 17% респондентов, администратором — 13%, таксистом — 11%, разнорабочим — 8%, работником call -центра — 6%, кассиром — 4%, комплектовщиком — 4%, няней — 3%, работником базы отдыха — 3%.

Еще 15% респондентов собираются взять сверхурочные на постоянном месте работы.

Основная цель подработки в праздники — накопление (37%), закрытие кредитов и долгов — 21%, подстраховка — 20%, для 20% подработка — это хобби, 16% респондентов сообщили, что просто не хотят тратить время впустую.

От 5 тыс. до 10 тыс. руб. на майских праздниках рассчитывают заработать 42% респондентов, 19% — до 5 тыс. руб., 27% — от 10 до 15 тыс. руб., 12% рассчитывают на сумму более 15 тыс. руб.
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