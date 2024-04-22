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В России в марте 2024 года было выпущено 62 тыс. автомобилей

УрБК, Москва, 26.04.2024. В марте 2024 года в РФ было выпущено 62 тыс. машин, это на 86,7% больше, чем в марте 2023 года, пишет «Автостат», ссылаясь на данные Росстата.

«За три первых месяца 2024 года с российских конвейеров сошло 161 тыс. легковых автомобилей, что на 81,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в марте было выпущено 62 тыс. машин — это на 86,7% больше, чем годом ранее», — пишет агентство.

Грузовых автомобилей в январе-марте 2024 года в России было выпущено 43,4 тыс. штук, на 29,5% выше показателя I квартала 2023 года. В марте 2024 года было собрано 15,2 тыс. грузовиков, на 0,8% больше, чем в марте 2023 года.
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