В России в марте 2024 года было выпущено 62 тыс. автомобилей

УрБК, Москва, 22.04.2024. Российский кредитный авторынок начал разворачиваться в сторону кредитов на новые автомобили в ...

Доля автокредитов на новые машины в марте 2024 года выросла на 42%

УрБК, Москва, 18.04.2024. В марте 2024 года пассажиропоток авиакомпаний России вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным ...

В марте 2024 года пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 7%

УрБК, Москва, 16.04.2024. Продажи машин с пробегом в России выросли на 0,9% в марте 2024 года и составили 502,1 тыс. ...

Вторичный авторынок в России вырос на 0,9% в марте 2024 года

УрБК, Москва, 14.05.2019. По итогам первых трех месяцев года импорт в Россию легковых автомобилей снизился на 8%, ...

Импорт легковых автомобилей снизился в I квартале на 8%

В январе — феврале 2010 года на российских автозаводах было выпущено на 65% больше легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года

УрБК, Москва, 16.03.2010. В январе — феврале 2010 года на российских автозаводах было выпущено 114 680 легковых ...