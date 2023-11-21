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В 2023 году процесс импортозамещения ускорился для 36% российских предприятий

УрБК, Москва, 26.04.2024. В 2023 году процесс импортозамещения ускорился для 36% российских предприятий в сравнении с показателями 2022 года, для 2% динамика ухудшилась, для остальных не изменилась, пишет «Коммерсант», ссылаясь на результаты опроса, проведенного Центром конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ.

В опросе приняли участие более 1 тыс. крупных и средних промышленных компаний основных отраслей из 30 регионов РФ.

Так, в секторах по производству компьютеров, электронных и оптических изделий рост импортозамещения отметили 51% респондентов, электрооборудования — 47%, лекарств — 47%, автотранспорта и прицепов — 44%, нефтехимии — 42%, прочих готовых изделий — 40%. Показатель для сферы добычи полезных ископаемых в целом — 42%, при этом для нефти и газа — лишь 30%.

«Высокую и среднюю необходимость расширения выпуска импортозамещающей российской продукции фиксируют 18% и 30% респондентов, а низкую — 30% предприятий. Это прежде всего компании электроэнергетики и ЖКХ — 49% от числа компаний в этой категории», — поясняют авторы опроса.

Они также отмечают рост (с 25% до 27%) доли предприятий, руководители которых считают, что располагают основными средствами, не уступающими в качестве зарубежным.

Рост компаний, использующих параллельный импорт для покупки критически важной продукции, достиг 40% (22% в 2022 году), еще 23% сообщили об упрощении этой процедуры. Сложность поставки критически важных составляющих производства в 2023 году, согласно опросу, снизилась до 37% с 54% в 2022 году.
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