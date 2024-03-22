В Верхней Пышме может появиться мобильное приложение для клиентов УК «Сити-Сервис»

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. 27 апреля 2024 года управляющая компания «Сити-Сервис» проведет в Верхней Пышме общий ...22.03.2024 Дмитрий Скрипник: Мы работаем для людей
На вопросы ответил генеральный директор управляющей компании «Сити-Сервис» Дмитрий Скрипник ...20.03.2024 Дмитрий Скрипник: Мы работаем для людей
На вопросы ответил генеральный директор управляющей компании «Сити-Сервис» Дмитрий Скрипник ...16.09.2015 Страховую компанию «Лойд-Сити» признали банкротом
УрБК, Москва, 16.09.2015. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск временного управляющего СК «Лойд-Сити» Александра ...28.03.2013 Теперь абоненты ОАО «МегаФон» могут воспользоваться приложением «Сервис-Гид» через соцсети
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2013. Компания «МегаФон» сообщает о новых возможностях популярного сервиса самообслуживания ...