В Верхней Пышме может появиться мобильное приложение для клиентов УК «Сити-Сервис»

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Управляющая компания «Сити-Сервис» рассматривает возможность создания мобильного приложения, в котором клиенты компании могли бы передавать обращения в УК, отправлять показания счетчиков и пользоваться другими полезными функциями. Об этом УрБК рассказал генеральный директор управляющей компании «Сити-Сервис» Дмитрий Скрипник.



«Сейчас мы работаем с поставщиками мобильных приложений для ЖКХ, ищем вариант, который позволил бы нашим жителям с мобильного телефона получить доступ к максимальному функционалу: передавать показатели своих счетчиков, подавать обращения и следить за их исполнением, а также оперативно знакомиться с новостями, актуальными для их дома. За этими технологиями — будущее, и мы входим в него вместе с нашими жителями», — рассказал Д. Скрипник.



По его словам, обратная связь с жителями домов, обслуживаемых «Сити-Сервисом», очень важна для компании. Для этого сотрудники УК регулярно проводят встречи с жильцами, мастера участков находятся на связи со старшими по домам, выполняются и другие информационные мероприятия.