В Екатеринбурге началась подготовка систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. В Екатеринбурге в ближайшие дни начнется проверка систем отопления для подготовки к новому отопительному сезону. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко провел межведомственное совещание по вопросу обеспечения выполнения необходимых требований и оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Проверка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии будет проводиться до 2 сентября 2024 года. Она будет осуществляться в отношении 54 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, более 8,3 тыс. объектов жилищного фонда и 1,3 тыс. объектов социальной сферы.



«Несмотря на то, что отопительный сезон еще не закончен, специалисты уже приступили к подготовке объектов к следующему. Организации, эксплуатирующие объекты, и их собственники должны обеспечить выполнение обязательных требований действующего законодательства в сфере теплоснабжения в установленные сроки. Все подлежащие проверке организации и муниципалитет должны получить паспорта готовности», — подчеркнул Владимир Гейко.



Стоит добавить, что в этом году требования по проверке будут ужесточаться в связи с внесением изменений в закон о теплоснабжении. В частности, при выявлении нарушений комиссиями будут устанавливаться максимально короткие сроки их устранения. В случае неустранения организации будут привлечены к административной ответственности. Ожидается, что закон с внесенными изменениями вступит в силу не позднее 1 сентября 2024 года.