В Екатеринбурге началась подготовка систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Социальные объекты четырех районов Екатеринбурга более чем на 90% готовы к ...01.06.2023 В Екатеринбурге стартовала подготовка к отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. В Екатеринбурге началась подготовка к следующему отопительному сезону. Соответствующее ...02.09.2022 Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил готовность коммунальных служб к отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко провел очередное заседание штаба по ...25.08.2021 70% жилого фонда Екатеринбурга подготовили к отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. 70% жилого фонда Екатеринбурга подтвердили свою готовность к началу отопительного ...19.08.2021 В Екатеринбурге в ходе подготовки к отопительному сезону заменили 75 км теплосетей
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2021. В ходе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов в Екатеринбурге было заменено ...