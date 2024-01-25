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Сегодня, 12:02

На Среднем Урале стройматериалы за год подорожали на 12,25%

Инфляция в Свердловской области в марте составила 7,8% (в России — 7,7%). Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Причиной повышения цен, согласно данным регулятора, стала высокая активность покупателей, позволяющая производителям и продавцам популярных товаров закладывать в цены растущие издержки.

Увеличение издержек, в свою очередь, связано с нехваткой кадров. Так, производителям приходится увеличивать зарплату, чтобы удержать имеющихся сотрудников и привлечь новых. По данным ЦБ, такая ситуация наблюдалась, в частности, в сельском хозяйстве. В результате сметана, йогурт, сыр, сосиски стали дороже, чем год назад, ускорился рост цен на молоко и сливочное масло.

Кроме того, на фоне высокого спроса увеличились цены на промтовары, например, на обувь, парфюмерию, косметику и стройматериалы. Последние, в частности, за год подорожали на 12,25%, а по отношению к февралю 2024 года — на 1,69%.

По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Олега Оборина, для обустройства новых домов и квартир жители региона активно приобретают материалы для ремонта. Производители, в свою очередь, не успевают нарастить производство, чтобы удовлетворить этот высокий спрос. По этой причине подорожали обои, древесно-стружечные плиты, интерьерные и фасадные краски. Также увеличилась стоимость услуг поклейки обоев и облицовки кафельной плиткой.

Согласно данным ЦБ, в регионе выросли цены на авиабилеты. Кроме того, из-за увеличения затрат на обслуживание оборудования повысились стоимость подписки на онлайн-видеосервисы и абонентская плата за доступ к интернету.
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