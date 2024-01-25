На Среднем Урале стройматериалы за год подорожали на 12,25%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. Инфляция в Свердловской области в марте составила 7,8% (в России — 7,7%). Об этом ...25.01.2024 На Среднем Урале в декабре подорожали яйца и сливочное масло
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Годовая инфляция в Свердловской области в декабре составила 7,3%, не изменившись по ...21.11.2023 На Среднем Урале в октябре ускорился рост цен на яйца, курицу и свинину
Годовой темп прироста цен в Свердловской области ускорился до 6,48% в октябре после 5,85% в сентябре. Инфляция в ...21.11.2023 На Среднем Урале в октябре ускорился рост цен на яйца, курицу и свинину
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Годовой темп прироста цен в Свердловской области ускорился до 6,48% в октябре после ...20.09.2023 На Среднем Урале в августе ускорился рост цен на легковые автомобили
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. Годовая инфляции в Свердловской области ускорилась с 4% в июле до 4,8% в августе. В ...