На Среднем Урале стройматериалы за год подорожали на 12,25%

Инфляция в Свердловской области в марте составила 7,8% (в России — 7,7%). Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Причиной повышения цен, согласно данным регулятора, стала высокая активность покупателей, позволяющая производителям и продавцам популярных товаров закладывать в цены растущие издержки.



Увеличение издержек, в свою очередь, связано с нехваткой кадров. Так, производителям приходится увеличивать зарплату, чтобы удержать имеющихся сотрудников и привлечь новых. По данным ЦБ, такая ситуация наблюдалась, в частности, в сельском хозяйстве. В результате сметана, йогурт, сыр, сосиски стали дороже, чем год назад, ускорился рост цен на молоко и сливочное масло.



Кроме того, на фоне высокого спроса увеличились цены на промтовары, например, на обувь, парфюмерию, косметику и стройматериалы. Последние, в частности, за год подорожали на 12,25%, а по отношению к февралю 2024 года — на 1,69%.



По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Олега Оборина, для обустройства новых домов и квартир жители региона активно приобретают материалы для ремонта. Производители, в свою очередь, не успевают нарастить производство, чтобы удовлетворить этот высокий спрос. По этой причине подорожали обои, древесно-стружечные плиты, интерьерные и фасадные краски. Также увеличилась стоимость услуг поклейки обоев и облицовки кафельной плиткой.



Согласно данным ЦБ, в регионе выросли цены на авиабилеты. Кроме того, из-за увеличения затрат на обслуживание оборудования повысились стоимость подписки на онлайн-видеосервисы и абонентская плата за доступ к интернету.