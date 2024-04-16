В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды комнат в марте составила 1,8 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды комнат в марте 2024 года составила ...01.03.2024 Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Челябинске в феврале составила 2,5 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 01.03.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года составила 2,5 ...01.03.2024 В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале составила 3,1 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года ...30.01.2024 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 30.01.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. руб. За год ...17.10.2023 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды жилья за год выросла на 23%
УрБК, Челябинск, 17.10.2023. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Челябинске в октябре 2023 года составила 1 ...