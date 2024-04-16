В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды комнат в марте составила 1,8 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 17.04.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды комнат в марте 2024 года составила 1 тыс. 800 руб. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Путешествия».



С этим показателем Челябинск возглавил рейтинг городов РФ, попавших в исследование. В верхней части списка также оказались Сочи (1 тыс. 500 руб.), Томск (1 тыс. 500 руб.), Самара (1 тыс. 399 руб.) и Тюмень (1 тыс. 300 руб.).



Предложение на рынке посуточной аренды комнат столицы Южного Урала за год выросло на 55%.