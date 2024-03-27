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Вчера, 12:01

Рост потребительских цен в марте 2024 года составил 0,39%

УрБК, Москва, 16.04.2024. Рост потребительских цен в РФ в марте 2024 года замедлился, сообщает ЦБ РФ в мартовском бюллетене №3 «Динамика потребительских цен».

«В марте 2024 года потребительские цены выросли на 0,39% (в феврале — на 0,68%). С сезонной корректировкой в годовом выражении месячный прирост цен снизился и составил 4,5%. Текущий рост цен заметно ниже наблюдавшегося в III — IV кварталах 2023 года», — говорится в бюллетене регулятора.

Сложившуюся тенденцию Центробанк объяснил волатильностью цен на услуги пассажирского транспорта и зарубежного туризма. Годовая инфляция практически не изменилась — 7,72% (в феврале — 7,69%). При этом для продовольственных товаров этот показатель составил 8,1%.
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