И. о. главы Кушвинского ГО получил предостережение от прокуратуры по поводу качества воды в поселке Баранчинский

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. Прокуратура обязала администрацию Ачитского городского округа организовать холодное ...10.09.2019 Суд обязал администрацию городского округа возобновить подачу горячей воды в поселке Верх-Нейвинский
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. В мае 2018 года жителям многоквартирных домов в поселке Верх-Нейвинский отключили ...24.10.2013 ГУП «Облкоммунэнерго» повысит качество питьевой воды в поселке Кировградского городского округа
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2013. ГУП СО «Облкоммунэнерго» повысит качество питьевой воды для жителей поселка Левиха ...30.07.2012 Прокуратура добилась постановки на учет Кушвинского городского округа бесхозных дорог
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2012. Городским судом города Кушвы удовлетворено требование прокурора о понуждении поставить ...24.08.2010 По требованию прокуратуры МАУ «Водоканал Красноуральск» возобновило водоснабжение поселка Пригородный в ГО Красноуральск
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2010. Благодаря мерам прокурорского реагирования в квартиры жителей поселка Пригородный в ...