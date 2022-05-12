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Сегодня, 12:02

И. о. главы Кушвинского ГО получил предостережение от прокуратуры по поводу качества воды в поселке Баранчинский

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. Прокуратура Кушвы объявила предостережение и. о. главы Кушвинского городского округа и директору МКУ «Коммунальные сети» по результатам проверки качества воды в поселке Баранчинский. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Водоснабжение жителей поселка осуществляется из реки Актай. После таяния снега вода, подаваемая в поселок, ухудшилась по качеству.

«Питьевая вода, подаваемая жителям и в социальные объекты поселка Баранчинский, не соответствует предъявляемым требованиям по показателю «цветность», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время детские сады в поселке закрыты, школьники учатся в сокращенном режиме. Администрация муниципалитета организовала подвоз воды к жилым домам.
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