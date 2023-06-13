Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-феврале снизился на 17,5%

Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-апреле 2023 года составил 1 трлн 639,3 млрд руб. Об этом сообщает ...13.03.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе снизился на 10,5%
Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе 2023 года составил 295 млрд 698 млн руб. Об этом сообщает ...13.03.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе снизился на 10,5%
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе 2023 года составил 295 млрд 698 ...07.04.2022 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в январе-феврале вырос на 14,7%
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-феврале 2022 года составил 550 ...29.03.2021 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в феврале снизился на 4%
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в феврале 2021 года составил 195 млрд ...