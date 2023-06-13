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Вчера, 17:55

Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-феврале снизился на 17,5%

Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-феврале 2024 года составил 703,2 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель снизился на 17,5%.
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