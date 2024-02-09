УБРиР возобновил прием заявок на выдачу IT-ипотеки

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) направил в АО «Дом. РФ» запрос на ...13.12.2022 УБРиР снизил первоначальный взнос по программе «Ипотека по паспорту» до 20%
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в рамках программы «Ипотека по ...01.09.2022 Объем выданных УБРиР ипотечных кредитов летом вырос в 1,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Объем выданных Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) ипотечных кредитов в ...13.05.2022 УБРиР начал принимать заявки на выдачу ипотеки со ставкой от 4,3% годовых для IT-специалистов
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал принимать заявки на выдачу ...17.07.2018 УБРиР снижает ставки по ипотеке до 7,9% годовых
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 17 июля снижает ставки при ...