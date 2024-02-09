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УБРиР возобновил прием заявок на выдачу IT-ипотеки

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) возобновил прием заявок на выдачу ипотеки сотрудникам аккредитованных IT-компаний. Постановление о выделении дополнительных средств по программе IT-ипотеки ранее подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

«Уральский банк реконструкции и развития активно наращивает ипотечный портфель, в том числе за счет предоставления кредитов в рамках государственных льготных программ. Наши исследования показывают, что у IT-ипотеки сохраняется потенциал для роста. Благодаря увеличению лимита по госпрограмме, оформить ипотеку на покупку квартиры или дома смогут еще около 10-15 тыс. сотрудников аккредитованных IT-компаний», — цитирует пресс-служба кредитного учреждения управляющего директора центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алину Буслову.

Стоит отметить, что портфель IT-ипотеки в I квартале 2024 года вырос на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем кредитов увеличился на 83%, а число договоров — на 78%.

Напомним, что в рамках данной программы взять льготный ипотечный кредит могут сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте до 50 лет включительно. Льготная ставка составляет 5% годовых. Максимальный размер кредита для покупки жилья в городах-миллионниках составляет 18 млн руб., в иных городах — 9 млн руб. Минимальный первоначальный взнос при приобретении готовой недвижимости — 20,1%, при покупке на стадии строительства — 30,1%.
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