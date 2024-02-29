Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-феврале вырос на 9%

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе 2024 года составил 118 млрд ...13.02.2024 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 3,7%
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 1 ...10.01.2024 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 3,9%
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-ноябре 2023 года составил 1 ...31.08.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-июле вырос на 1,9%
Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-июле 2023 года составил 780,7 млрд руб. Об этом сообщает ...11.04.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-феврале сократился на 6,6%
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-феврале 2023 года составил ...