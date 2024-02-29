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Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-феврале вырос на 9%

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-феврале 2024 года составил 240,4 млрд млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сопоставимых ценах этот показатель вырос на 9,1% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.
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