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Вчера, 15:59

Количество самозанятых в России достигло 10 млн человек

УрБК, Москва, 08.04.2024. Количество самозанятых граждан в России достигло 10 млн человек, пишет ТАСС, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

«ФНС России зарегистрировала 10 млн самозанятых. Более половины из них ранее никак не декларировали свои доходы», — говорится в сообщении службы.

По данным ФНС, ежедневно статус самозанятого регистрируют более 8,5 тыс. россиян. В общей сложности самозанятые в РФ предъявили 3,6 трлн руб. доходов за все время существования данного статуса, сформировали более 1,9 млрд чеков и уплатили налоги на сумму 141 млрд руб. Сумма одного чека в среднем составляет 1,9 тыс. руб.
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