Количество самозанятых в России достигло 10 млн человек

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Число самозанятых россиян в I квартале 2024 года может увеличиться до 10 млн человек

В I квартале 2024 года количество самозанятых россиян может вырасти до 10 млн человек. Об этом сообщает РИА «Новости» ...

Самозанятые россияне заработали 2,9 трлн рублей за все время действия налогового режима

УрБК, Москва, 28.11.2023. В качестве самозанятых в России с момента введения этого налогового режима и до настоящего ...

Число самозанятых в России достигло 2 млн и продолжает увеличиваться

УрБК, Москва, 23.03.2021. Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 2 млн человек. Ежедневно к проекту ...

Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 1,5 млн человек

УрБК, Москва, 15.12.2020. Федеральная налоговая служба (ФНС) России зарегистрировала 1,5 млн самозанятых. Об этом ...

Число самозанятых в России превысило 200 тыс. человек

УрБК, Москва, 16.09.2019. В России в настоящее время официально зарегистрировано 200 тыс. 925 самозанятых. Об этом на ...