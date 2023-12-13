Количество самозанятых в России достигло 10 млн человек

В I квартале 2024 года количество самозанятых россиян может вырасти до 10 млн человек. Об этом сообщает РИА «Новости» ...28.11.2023 Самозанятые россияне заработали 2,9 трлн рублей за все время действия налогового режима
УрБК, Москва, 28.11.2023. В качестве самозанятых в России с момента введения этого налогового режима и до настоящего ...23.03.2021 Число самозанятых в России достигло 2 млн и продолжает увеличиваться
УрБК, Москва, 23.03.2021. Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 2 млн человек. Ежедневно к проекту ...15.12.2020 Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 1,5 млн человек
УрБК, Москва, 15.12.2020. Федеральная налоговая служба (ФНС) России зарегистрировала 1,5 млн самозанятых. Об этом ...16.09.2019 Число самозанятых в России превысило 200 тыс. человек
УрБК, Москва, 16.09.2019. В России в настоящее время официально зарегистрировано 200 тыс. 925 самозанятых. Об этом на ...