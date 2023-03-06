Сроки проведения банковских операций из России в Казахстан увеличились до двух-трех недель

УрБК, Москва, 06.03.2023. Банк «Тинькофф» прекратил отправлять денежные переводы в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ...28.09.2022 Три турецких госбанка приостановили обслуживание карт «Мир»
УрБК, Москва, 28.09.2022. Турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakifBank приостановили обслуживание ...28.12.2017 В России не исключают отмены санкций в 2018 году
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что существует вероятность отмены антироссийских ...16.05.2017 В ЕС поддержали продление антироссийских санкций
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что главы МИД стран, входящих в Европейский союз, ...12.09.2014 ЦБ предложил банкам пользоваться своей системой вместо международной SWIFT
УрБК, Москва, 12.09.2014. Банк России ищет альтернативу международной межбанковской системе передачи информации SWIFT, ...