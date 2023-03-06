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Вчера, 13:04

Сроки проведения банковских операций из России в Казахстан увеличились до двух-трех недель

УрБК, Москва, 08.04.2024. Сроки проведения платежей из России в Казахстан увеличились до двух-трех недель. Ситуация усугубилась с конца февраля, когда местные кредитные организации начали активнее проверять контрагентов в РФ из-за риска вторичных санкций, пишут «Известия».

Вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев сообщил, что некоторые местные кредитные организации после введенного в декабре 12-пакета антироссийских санкций вообще отказываются работать с РФ.

«Это связано с тем, что банки Казахстана пытаются максимально защитить себя от возможного введения вторичных санкций. Поэтому они не хотят зачислять платежи из России», — объяснил Николай Дунаев.

Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский отметил, что платежи стали задерживаться и в Киргизию.

«Проверки ужесточились и на нашей стороне — ЦБ стал больше следить за нелегальными операциями в пользу онлайн-казино. Раньше такие схемы часто шли через банки стран СНГ и затем в офшоры. Однако онлайн-казино в России запрещены, поэтому с этим рынком сейчас борются активнее», — подытожил А. Разумовский.

Однако эксперты полагают, что, несмотря на задержки, Казахстан продолжает принимать платежи из РФ, и транзакции полностью не прекратятся.
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