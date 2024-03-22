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Вчера, 17:55

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 116,6 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 1 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 116 тыс. 687 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,2%, за месяц — на 0,13%.
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