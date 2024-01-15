ГК «КОРТРОС»: Удержание ключевой ставки на уровне 16% и отмена льготной ипотеки требуют пересмотра стратегии вывода новых проектов

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По итогам 2023 года рейтинг свердловских девелоперов по вводу жилья вновь возглавило АО ...21.11.2022 В ГК «КОРТРОС» оценили последствия прекращения программы льготной ипотеки под 7%
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. Программа льготной ипотеки под 7% может завершиться к 31 декабря, по заявлению Минфина ...29.07.2022 ГК «КОРТРОС» заняла первое место среди застройщиков Свердловской области по вводу жилья в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. В Екатеринбурге 26 июля состоялась 21-я региональная конференция «Многоквартирное ...03.06.2022 ГК «КОРТРОС» вошла в топ-10 рейтинга застройщиков по числу сделок с участием Сбербанка
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2022. Группа компаний «КОРТРОС» вошла в десятку лучших рейтинга застройщиков по числу сделок ...08.12.2021 В ГК «КОРТРОС» назвали главные тренды на российском рынке жилья
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Коммерческий директор «КОРТРОС-Москва» (входит в состав ГК «КОРТРОС») Дмитрий Железнов ...