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ГК «КОРТРОС»: Удержание ключевой ставки на уровне 16% и отмена льготной ипотеки требуют пересмотра стратегии вывода новых проектов

УрБК, Москва, 05.04.2024. Удержание ключевой ставки на уровне 16%, сниженный спрос на недвижимость и отмена льготной ипотеки требуют от девелоперов пересмотра стратегии вывода новых проектов. Об этом заявил главный коммерческий директор ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») Дмитрий Железнов.

Как сообщает пресс-служба застройщика, в ходе выступления на ежегодной бизнес-конференции Московского бизнес-клуба «Рынок недвижимости helicopter view: векторы развития, потенциальные возможности и ключевые показатели» Дмитрий Железнов отметил, что ввиду текущей экономической ситуации удешевления банковского финансирования для девелоперов ожидать не стоит. Следовательно, ипотека не станет доступнее.

При этом, по его словам, именно ипотека остается главной возможностью граждан приобрести новое жилье. Из-за этого падает спрос среди девелоперов на землю, что в конечном итоге приведет к снижению ввода.

«Сегодняшние условия экономической нестабильности дают нам возможность для проектной экспансии. За последний год мы проанализировали свыше 150 площадок, расположенных более чем в десяти регионах России. В 2024 году ГК «КОРТРОС» намерена вывести на рынок не менее пяти новых проектов. Важно, что в них запроектировано не только жилье, но и места приложения труда и социальная инфраструктура. При этом, продукт мы насыщаем по-настоящему уникальными опциями, что крайне важно в условиях ожесточившейся конкуренции среди застройщиков», — заявил Дмитрий Железнов.

Он также добавил, что в ГК «КОРТРОС» видят перспективы рынка, продолжают искать новые площадки и формируют запас портфеля проектов, которые стартуют на горизонте одного-двух лет, когда ключевая ставка вернется к нормальным значениям.
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