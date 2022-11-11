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В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга в 2026 году появится новый мост через железнодорожные пути

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. В Екатеринбурге в рамках программы по развитию отдаленных территорий появится новый путепровод через железнодорожные пути в микрорайоне Компрессорный. В настоящее время МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» объявило конкурс для реализации проекта. Заявки будут приниматься до 19 апреля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый путепровод через железнодорожные пути будет построен по четной стороне перспективной улицы Латвийской взамен старого аварийного путепровода по переулку Низовому. Такое поручение дал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В соответствии с конкурсной документацией, протяженность объекта составит 312,5 м, включая подходы к путепроводу длиной 209,7 м и сам мост длиной 102,7 м. Автомобильную дорогу с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и расчетной скоростью движения 40 км/ч на мосту сделают двухполосной, при этом ширина каждой полосы движения составит 3,5 м. Для пешеходов обустроят тротуар шириной в 3 м. Также на мосту оборудуют уличное освещение мощностью 3,72 киловатта, линии связи и канализацию.

Окончание работ по реконструкции путепровода запланировано на 31 марта 2026 года.
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