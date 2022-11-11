В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга в 2026 году появится новый мост через железнодорожные пути

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. Новый пешеходный мост над железнодорожными путями в переулке Низовом будет построен в ...27.05.2021 Автомобильное движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге начнется в конце октября 2021 года
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Автомобильное движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге начнется в конце октября ...26.10.2017 Макаровский мост закроют на 6 часов для испытаний трамвайной линии
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. В Екатеринбурге закроют движение по Макаровскому мосту для автомобилей и пешеходов с ...01.11.2010 В Екатеринбурге вступил в силу запрет на проезд грузового транспорта по мосту у здания концерна «Калина»
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2010. Запрет на проезд грузового транспорта по мосту у здания концерна «Калина» вступил в ...11.11.2009 Прокуратура требует принять меры по устранению нарушений на путепроводе через железнодорожные пути в районе Первоуральска
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2009. Прокуратурой Свердловской области проведена проверка соблюдения законодательства о ...