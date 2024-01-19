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Средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке Челябинска за I квартал выросла на 3,5%

УрБК, Челябинск, 28.03.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 95 тыс. 610 руб. За I квартал этого года она выросла на 3,5%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке столицы Южного Урала составляет 5 млн 058 тыс. 520 руб. За I квартал этого года этот показатель вырос на 0,6%.

Среди исследованных городов сильнее всего квартиры на «вторичке» за январь-март этого года подорожали в Махачкале (на 6,7%), Набережных Челнах (на 6,7%) и Курске (на 6%).
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