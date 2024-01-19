Средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке Челябинска за I квартал выросла на 3,5%

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УрБК, Челябинск, 06.07.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке ...