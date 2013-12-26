Екатеринбург в поиске новых экспертов

В современном Екатеринбурге никогда не было недостатка в экспертах, осуждающих проблемы города. Но в последнее время стало казаться, что их креативный потенциал снижается. При этом запрос на качественную экспертизу, креатив и новые решения сохраняется как у городских властей, так и у жителей Екатеринбурга.Архитектура экспертного сообщества Екатеринбурга исторически сложилась так, что оно сформировано вокруг нескольких важных, но при этом частных тем, в каждой из которых есть свои заслуженные специалисты. Одна из таких тем — это, например, конструктивизм. В городе много компетентных специалистов по архитектуре конструктивизма, есть хорошие проекты по сохранению конструктивистского наследия. Но эти эксперты видят Екатеринбург именно через призму конструктивизма, и все дискуссии о городе с их участием сводятся в конечном счете к этой теме.Вторая такая тема — уличное искусство. Екатеринбург по праву считается столицей российского стрит-арта, в городе немало уличных художников, известных на всю страну, а то и на весь мир. С экспертами в этой сфере интересно поговорить о екатеринбургском стрит-арте, но выйти за рамки этой темы на более абстрактный уровень будет уже куда сложнее.То же самое можно сказать, например, и об экспертах в сфере транспорта. Разговор с ними о развитии Екатеринбурга сведется к обсуждению велодорожек, самокатов и трамвайных маршрутов. Это, конечно, важно, но стратегия развития города заключается не только в этом.В итоге получается, что все экспертное поле выстроено вокруг подобных кластеров, и экспертная работа идет по принципу «от частного к общему». И когда эти эксперты собираются на каких-то общих площадках, то прийти к единому стратегическому видению у них не получается. Каждый говорит о своей проблеме и зачастую не понимает остальных участников дискуссии (которые тоже сконцентрированы на своих проектах). В итоге все видят город через призму собственной исключительной компетенции, и общая картина у них не складывается.Вопрос в том, что с этим можно сделать. Разумеется, от экспертов по узким вопросам отказываться не надо. Но сложно не признать, что экспертному сообществу нужна «свежая кровь». Нужны специалисты, которые видят город как единый живой организм, которые предложат интегральные подходы и смогут искать новые смыслы, не опираясь на давно знакомые схемы и шаблоны. Возможно, потребуется и взгляд со стороны, то есть от экспертов из других городов и регионов.Попытки найти новые походы уже есть. Например, поиск новых символов для продвижения города, который привел к идее использования образа Шигирского идола. Перспективной кажется идея говорить о развитии Екатеринбурга через взгляд на «новые окраины», то есть воспринимать город не только через его центр, но и через новые активно строящиеся районы, где сама природа городского пространства кажется совсем другой.Наконец, очень важным является привлечение к экспертной работе молодежи. Через несколько лет поколение Z будет играть все большую роль в экономике и общественной жизни. И лучше уже сейчас начинать слышать голос этого поколения, разбираться в том, каковы его потребности, как они видят окружающий мир и свой город. Это отдельное большое направление работы. Поэтому здесь потребуются эксперты, которые, с одной стороны, могут передать свой опыт молодежи, а с другой — готовы приводить молодежь на экспертные площадки и общаться с ней на равных, а не «сверху вниз».Чтобы пойти на эти шаги, нужны как усилия со стороны власти, которая заинтересована в качественной экспертизе, так и со стороны самих экспертов, от которых требуются как минимум саморефлексия, стратегическое мышление и готовность мыслить за рамками узких тем, открытость к новым подходам. Задача не самая простая, но решаемая.