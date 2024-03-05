В Нижнем Тагиле в 2025 году запустят первое в РФ серийное производство оборудования для устройства фундаментов

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области объявлен старт приема заявок на участие в коллективном ...26.09.2023 В Нижнем Тагиле откроют швейный цех по производству горнолыжной и байкерской экипировки
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. Уральский производитель экипировки, компания Dragonfly, откроет швейный цех в Нижнем ...03.11.2021 ЕВРАЗ дополнительно инвестирует 4 млрд рублей для улучшения качества воздуха в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2021. ЕВРАЗ на 4 млрд руб. увеличит инвестиции в экологические проекты, направленные на ...12.03.2018 В России начнется серийное производство ракет «Авангард»
Минобороны России заключило контракт на серийное производство ракетного комплекса «Авангард». Об этом газете «Красная ...19.12.2012 Объем инвестиций в Свердловскую область в 2012 году вырос на 8,6%
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2012. На протяжении последних двух лет Свердловская область демонстрирует устойчивый рост ...