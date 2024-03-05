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В Нижнем Тагиле в 2025 году запустят первое в РФ серийное производство оборудования для устройства фундаментов

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. К концу 2025 года в Нижнем Тагиле компания «Эрде тулс» построит цех по серийному выпуску импортозамещающих многосекционных келли-штанг и обсадных столов большого диаметра. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«Оборудование от уральского предприятия применялось и применяется при строительстве практически всех крупных инфраструктурных объектов страны, например, олимпийских объектов в Сочи, судостроительного комплекса «Звезда», морского отгрузочного терминала в Усть-Луге. Сейчас компания инвестирует порядка 300 млн руб. в расширение и переход на серийное производство. Это важный для региона проект, и его сопровождает Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области», — сказал заместитель свердловского губернатора Дмитрий Ионин, подчеркнув, что данный проект способствует укреплению промышленной безопасности.

По словам коммерческого директора «Эрде тулс» Максима Злыгостева, компания работает в регионе уже 25 лет и освоила выпуск подобного оборудования по индивидуальным заказам, но текущих мощностей не хватает, чтобы закрыть существующий спрос. Новый цех будет выпускать до 10 обсадных столов и не менее 60 келли-штанг различных диаметров и длины в год.
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