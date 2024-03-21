На студенческий конкурс ММК «Дети будущего» заявился 261 человек

УрБК, Магнитогорск, 21.03.2024. В Магнитогорске специалисты продолжают строительство третьей очереди городского курорта ...17.11.2023 В Магнитогорске на территории курорта «Притяжение» началось строительство детского парка развлечений под открытым небом
УрБК, Магнитогорск, 17.11.2023. На территории магнитогорского городского курорта «Притяжение» приступили к ...24.08.2023 Городской курорт «Притяжение» от ММК стал победителем бизнес-премии «Герои городов 2023»
УрБК, Магнитогорск, 24.08.2023. На ХII Московском урбанистическом форуме городской курорт «Притяжение» занял 1-е место ...19.09.2022 ММК-Информсервис организовал стажировку преподавателей Многопрофильного колледжа МГТУ имени Г. И. Носова
УрБК, Магнитогорск, 19.09.2022. Преподаватели Многопрофильного колледжа МГТУ им. Г. И. Носова прошли стажировку в ...01.09.2022 В Магнитогорске при поддержке ММК построили два образовательных центра на базе МГТУ
УрБК, Магнитогорск, 01.09.2022. В Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова (МГТУ) ...