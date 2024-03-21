На студенческий конкурс ММК «Дети будущего» заявился 261 человек

УрБК, Магнитогорск, 27.03.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) проводит конкурс для студентов МГТУ им. Г. И. Носова «Дети будущего» на лучшую идею наполнения Детского крытого центра городского курорта «Притяжение». На участие заявилась 81 команда, сообщает пресс-служба предприятия.



Ввод центра в эксплуатацию запланирован на 2025 год, его площадь составит почти 10 тыс. кв. м., рассчитан центр на посетителей от трех лет.



«Центр станет уникальным для Южного Урала. Он объединит несколько функциональных площадок, рассчитанных на развитие юных жителей и гостей города с самыми разными интересами — от точных наук до творчества, от информационных технологий до командных игр», — говорится в сообщении пресс-службы.



В конкурсе будет участвовать 81 команда — 261 человек в совокупности. Среди них 212 человек — студенты МГТУ им. Г.И. Носова, 18 человек — студенты Многопрофильного коллежа, четыре человека — учащиеся Проектной школы «МГТУ им. Г.И. Носова», 27 человек — преподавательский состав.



Подготовка проектов продлится до 19 апреля. До 30 апреля пройдут защиты работ. Победители и призеры получат смартфон Iphone 15 Pro (каждому участнику команды, занявшей третье место), планшет Ipad Pro (каждому члену команды, занявшей второе место), а победители — 1 млн руб.



«Решение о привлечении студентов принял инициатор и главный инвестор проекта «Притяжение», председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, который уверен, что творческая инициатива и нестандартный подход молодых магнитогорцев способны вывести городской курорт на новый уровень», — пишет пресс-служба комбината.