Прибыль российских банков в феврале 2024 года снизилась на 22%

УрБК, Москва, 26.03.2024. Прибыль российских банков в феврале 2024 года снизилась на 22% по сравнению с уровнем января 2024 года, составив 275 млрд руб. Об этом сообщает Telegram-канал Центробанка.



«Прибыль сектора в феврале снизилась на 22% до 275 млрд руб. (доходность на капитал 23% в годовом выражении) с 354 млрд руб. (30%) в январе. Однако она пока выше прогноза из-за низкой стоимости риска по корпоративным кредитам», — говорится в сообщении ЦБ РФ.



Корпоративный кредитный портфель вырос в феврале 2024 года на 0,6%, объем ипотеки — на 0,7%, объем потребительского кредитования — на 0,9%. Объем средств населения на банковских депозитах увеличился на 2,5%, компаний — на 1%.