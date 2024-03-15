Прибыль российских банков в феврале 2024 года снизилась на 22%

УрБК, Москва, 15.03.2024. В IV квартале 2023 года объем средств россиян на банковских вкладах увеличился на 4,4 трлн ...01.03.2024 ЦБ спрогнозировал прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2,3-2,8 трлн рублей
УрБК, Москва, 01.03.2024. Прибыль российских банков по итогам 2024 года может составить 2,3-2,8 трлн руб., заявила ...22.02.2024 Прибыль российского банковского сектора в январе 2024 года составила 354 млрд рублей
УрБК, Москва, 22.02.2024. По данным ЦБ РФ, прибыль банковского сектора в России в январе 2024 года составила 354 млрд ...19.03.2018 В январе-феврале 2018 года прибыль российских банков снизилась на 16%
В январе-феврале 2018 года прибыль российских банков сократилась до 178 млрд руб. или на 16% к аналогичному периоду ...19.03.2018 В январе-феврале 2018 года прибыль российских банков снизилась на 16%
УрБК, Москва, 19.03.2018. В январе-феврале 2018 года прибыль российских банков сократилась до 178 млрд руб. или на 16% ...