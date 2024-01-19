Завод металлоконструкций в Михайловске вышел на уровень мощности в 1 тыс. тонн продукции в месяц

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Компания «КМЗ Эйр» (аффилирована с Красногвардейским машиностроительным заводом (АО ...15.09.2016 «Асбестовский завод металлоконструкций» признан банкротом
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2016. Арбитражный суд Свердловской области признал ЗАО «Асбестовский завод ...17.03.2015 В ОЭЗ «Титановая долина» будет построен завод по производству стекловолокна
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2015. «Промышленное предприятие ВС-СТЕКЛОРОВИНГ» и ОЭЗ «Титановая долина» подписали ...10.11.2014 РГМК пытается обанкротить «Нижне-Исетский завод металлоконструкций»
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2014. 5 ноября 2014 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о ...08.09.2010 Коммерческий директор ООО «Завод винтовых свай»: На балансе предприятия находится около 40 единиц строительной техники
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2010. «Завод винтовых свай — строительное предприятие с хорошей собственной ...