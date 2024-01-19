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Вчера, 11:43

Завод металлоконструкций в Михайловске вышел на уровень мощности в 1 тыс. тонн продукции в месяц

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Запущенный с помощью программ господдержки завод металлоконструкций в Михайловске за год вышел на уровень выпуска продукции в размере 1 тыс. т в месяц, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Завод металлоконструкций в Михайловске вышел на уровень мощности в 1 тыс. тонн продукции в месяц

«За год завод, запущенный уральской компанией «МеталлСтройИнжиниринг», вышел на знаковый показатель мощности — 1 тыс. т. продукции в месяц. На предприятии создано 114 рабочих мест», — говорится в сообщении департамента.

Как отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин в ходе визита на завод в Михайловске, специалисты Агентства по привлечению инвестиций помогли руководству компании зайти в национальный проект «Производительность труда», принять участие в нескольких бизнес-миссиях и выставках, а также помогают с подготовкой документов на льготный займ у Фонда развития промышленности. Общий объем инвестиций в производство составил около 125 млн руб.

Завод металлоконструкций в Михайловске вышел на уровень мощности в 1 тыс. тонн продукции в месяц

До конца 2025 года «МеталлСтройИнжиниринг» планирует запустить цех по производству сварной балки мощностью 500 т продукции в месяц. Металлоконструкции михайловского завода используются в строительстве торговых центров, спортивных центров и складов, объектов нефтегазовой, горнодобывающей и теплоэнергетической отраслей.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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