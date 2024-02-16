Рост цен в российской пивоваренной отрасли в 2023 году был ниже инфляции

УрБК, Москва, 16.02.2024. Себестоимость строительства всех видов коммерческой недвижимости в РФ выросла в 2023 году на ...27.07.2022 В России введут цифровую маркировку пива
УрБК, Москва, 27.07.2022. В России с 1 апреля 2023 года вводится цифровая маркировка пивной продукции. Такое решение ...30.10.2018 Экологический сбор может увеличить потребительские цены минимум на 1%
УрБК, Москва, 30.10.2018. Производители продуктов питания и напитков предупредили правительство о возможном повышении ...13.03.2015 В январе продажи пива в России сократились на 10,5%
По данным исследований компании Nielsen, рынок пива в январе 2015 года упал на 10,5% в натуральном выражении по ...13.03.2015 В январе продажи пива в России сократились на 10%
УрБК, Москва, 13.03.2015. По данным исследований компании Nielsen, рынок пива в январе 2015 года упал почти на 10% в ...