Рост цен в российской пивоваренной отрасли в 2023 году был ниже инфляции

Материалы по теме

Себестоимость строительства коммерческой недвижимости в России выросла на 15-30% в 2023 году

УрБК, Москва, 16.02.2024. Себестоимость строительства всех видов коммерческой недвижимости в РФ выросла в 2023 году на ...

В России введут цифровую маркировку пива

УрБК, Москва, 27.07.2022. В России с 1 апреля 2023 года вводится цифровая маркировка пивной продукции. Такое решение ...

Экологический сбор может увеличить потребительские цены минимум на 1%

УрБК, Москва, 30.10.2018. Производители продуктов питания и напитков предупредили правительство о возможном повышении ...

В январе продажи пива в России сократились на 10,5%

По данным исследований компании Nielsen, рынок пива в январе 2015 года упал на 10,5% в натуральном выражении по ...

В январе продажи пива в России сократились на 10%

УрБК, Москва, 13.03.2015. По данным исследований компании Nielsen, рынок пива в январе 2015 года упал почти на 10% в ...