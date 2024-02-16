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Рост цен в российской пивоваренной отрасли в 2023 году был ниже инфляции

УрБК, Москва, 22.03.2024. Рост цен в российской пивоваренной отрасли в 2023 году был ниже уровня официальной инфляции в стране. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов, пишет ТАСС.

По его словам, в прошлом году повышение цен затронуло многие социально значимые категории. Это связано с подорожанием сырья, ростом акциза, увеличением стоимости логистических услуг и другими факторами.

«Пивовары всегда прикладывают максимум усилий, чтобы сдерживать рост цен и сохранять доступность качественной, безопасной и легальной продукции для потребителей», — заявил В. Мамонтов.
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