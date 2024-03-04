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Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 116,6 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. По состоянию на 18 марта средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 116 тыс. 642 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,2%, за месяц — на 1,1%.
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