Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 116,6 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 26 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 116 тыс. 128 руб. ...04.03.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 116 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. По состоянию на 26 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...09.02.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 115 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 5 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 115 тыс. 013 руб. ...09.02.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 115 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. По состоянию на 5 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...25.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 114,1 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. По состоянию на 22 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...