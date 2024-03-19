Ипотеку с господдержкой с 2019 года оформили 3,2 млн российских семей

Материалы по теме

ФНС: В бюджетную систему России в 2024 году поступит 52,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 19.03.2024. По уточненной оценке Федеральной налоговой службы, в бюджетную систему РФ в 2024 году ...

Предприниматели в РФ заработали 6 трлн рублей в 2023 году

УрБК, Москва, 06.03.2024. В 2023 году доходы россиян от предпринимательской деятельности составили 6 трлн руб., что на ...

«Эксперт РА»: Объем выдачи ипотеки в 2023 году в России вырастет на 2-4%

УрБК, Москва, 16.06.2023. Объем выдачи ипотеки в 2023 году вырастет на 2-4%, до 4,9-5 трлн руб. Такой прогноз выдвинула ...

Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом ...

Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год

УрБК, Москва, 30.11.2022. Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и ...