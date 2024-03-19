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Ипотеку с господдержкой с 2019 года оформили 3,2 млн российских семей

УрБК, Москва, 21.03.2024. В России с 2019 года около 3,2 млн семей оформили жилищный кредит по одной из льготных госпрограмм. Об этом заявил гендиректор института развития компании ДОМ.РФ Виталий Мутко во время «открытого диалога» в Совете Федерации, пишет ТАСС.

«За пять лет господдержка была оказана почти на 10,8 трлн руб. В 2023 году — 1,1 млн семей на 4,8 трлн руб.», — подчеркнул В. Мутко

Он также напомнил, что в 2023 году объем выдачи ипотеки в РФ вырос на 61% по сравнению с предыдущим годом, до 7,8 трлн руб.
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