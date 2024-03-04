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Вчера, 17:20

Количество вредоносных ботов в России за год выросло на 200%

УрБК, Москва, 19.03.2024. Количество умных интернет-ботов, выполняющих вредоносные задачи в российском интернете, в 2023 году увеличилось на 200% по сравнению с предыдущим годом. Об этом ТАСС рассказали в компании StormWall, занимающейся интернет-безопасностью.

В основном жертвами ботов становятся маркетплейсы, интернет-магазины, интернет-аптеки. Программы могут имитировать повышенный спрос (в результате сайт начинает работать медленнее), перебирать промокоды и пароли, чтобы получить чужие бонусные баллы, и выполнять другие задачи.

«Рост количества умных ботов в России является пугающей тенденцией», — заметил CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.

Ранее УрБК писал, что ЦБ представил новый веб-сервис, предоставляющий информацию об участниках финансового рынка России.
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