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Вчера, 18:01

В Екатеринбурге запретят остановку транспорта на трех улицах Уралмаша и Эльмаша

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В Екатеринбурге в I полугодии 2024 года установят новые дорожные знаки на Уралмаше и Эльмаше. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» установят на улице Старых Большевиков (от улицы Краснофлотцев до улицы Фронтовых бригад), улице Стахановская (от улицы Победы до улицы Калинина) и на улице Таганская (от улицы Краснофлотцев до улицы Фрезеровщиков).

«Цель установки знаков — повышение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности вышеперечисленных улиц», — пояснили в горадминистрации.
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