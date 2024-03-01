В Екатеринбурге запретят остановку транспорта на трех улицах Уралмаша и Эльмаша

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Екатеринбурге 20 марта на улице Серова, от улицы Фурманова до улицы Щорса, установят ...21.02.2024 На улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге установят знаки «Остановка запрещена»
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. На участке улицы Фронтовых Бригад (от улицы Электриков до улицы Старых Большевиков) ...15.02.2024 В Екатеринбурге запретят остановку транспорта на четырех улицах
УрБК. Екатеринбург, 15.02.2024. В Екатеринбурге в ближайшие полгода запретят остановку транспорта на четырех участках ...25.01.2024 В Екатеринбурге для борьбы с пробками запретят парковаться еще на восьми улицах
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Екатеринбурге в ближайшие полгода установят еще восемь знаков, запрещающих парковку. ...02.02.2023 В Екатеринбурге запретят парковку на участке улицы Генеральской
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Екатеринбурге на улице Генеральской, от проспекта Ленина до улицы Малышева, установят ...