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Школьники Екатеринбурга создадут прототип детского конструктора на тему архитектурных достопримечательностей города

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Екатеринбурге восьмиклассники профориентационных классов, специализирующихся по направлению «Строительство», займутся разработкой прототипа детского конструктора, посвященного архитектурным достопримечательностям города. Организатором образовательного проекта выступила компания «Атомстройкомплекс».

В конкурсе примут участие четыре команды школьников из МАОУ № 52 и лицея № 180 «Полифорум», сообщает пресс-служба девелопера.

Школьники Екатеринбурга создадут прототип детского конструктора на тему архитектурных достопримечательностей города
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«Мы уверены, что увлечение строительством начинается с искренней любви к родному городу, желанию изучать его историю, его характер, замечать его уникальность и преимущества. Поэтому мы предложили школьникам придумать стильный конструктор с узнаваемыми достопримечательностями Екатеринбурга. То, что это будут объекты конструктивизма, которыми особенно гордятся екатеринбуржцы, предложили сами ребята. Каждая команда выбрала себе по одному зданию: спортивный комплекс «Динамо», Белая Башня, гостиница «Исеть», Главпочтамт. Теперь за два месяца им предстоит создать проект конструктора и представить его жюри», — рассказал креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.

На всех этапах проекта школьников будут курировать преподаватели и студенты Уральского колледжа технологий и предпринимательства. Кроме того, именно студенты, обучающиеся в рамках строительного кластера федерального проекта «Профессионалитет», изготовят образцы конструкторов.

Итоги проекта будут подведены в мае. Разработанный конструктор «Атомстройкомплекс» выпустит в качестве корпоративного сувенира к своему 30-летнему юбилею.
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