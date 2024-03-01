Школьники Екатеринбурга создадут прототип детского конструктора на тему архитектурных достопримечательностей города

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Екатеринбурге восьмиклассники профориентационных классов, специализирующихся по направлению «Строительство», займутся разработкой прототипа детского конструктора, посвященного архитектурным достопримечательностям города. Организатором образовательного проекта выступила компания «Атомстройкомплекс».В конкурсе примут участие четыре команды школьников из МАОУ № 52 и лицея № 180 «Полифорум», сообщает пресс-служба девелопера.«Мы уверены, что увлечение строительством начинается с искренней любви к родному городу, желанию изучать его историю, его характер, замечать его уникальность и преимущества. Поэтому мы предложили школьникам придумать стильный конструктор с узнаваемыми достопримечательностями Екатеринбурга. То, что это будут объекты конструктивизма, которыми особенно гордятся екатеринбуржцы, предложили сами ребята. Каждая команда выбрала себе по одному зданию: спортивный комплекс «Динамо», Белая Башня, гостиница «Исеть», Главпочтамт. Теперь за два месяца им предстоит создать проект конструктора и представить его жюри», — рассказал креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.На всех этапах проекта школьников будут курировать преподаватели и студенты Уральского колледжа технологий и предпринимательства. Кроме того, именно студенты, обучающиеся в рамках строительного кластера федерального проекта «Профессионалитет», изготовят образцы конструкторов.Итоги проекта будут подведены в мае. Разработанный конструктор «Атомстройкомплекс» выпустит в качестве корпоративного сувенира к своему 30-летнему юбилею.