Школьники Екатеринбурга создадут прототип детского конструктора на тему архитектурных достопримечательностей города

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» стал лидером по количеству целевых договоров, ...28.02.2024 После получения диплома 150 студентов Уральского колледжа технологий трудоустроят в компанию «Атомстройкомплекс»
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В Екатеринбурге первый семестр по проекту «Профессионалитет» окончили 630 ...03.11.2023 В Екатеринбурге подвели итоги первой приемной кампании федерального проекта «Профессионалитет»
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге подведены первые итоги работы строительного кластера в рамках ...13.07.2023 Компания «Атомстройкомплекс» за полгода провела экскурсии по строящимся объектам для 200 студентов профильных специальностей
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В текущем году строящиеся объекты компании «Атомстройкомплекс» посетили более 200 ...04.07.2023 «Атомстройкомплекс» пригласил на работу выпускников Уральского колледжа технологий и предпринимательства
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Представители «Атомстройкомплекса» поздравили с окончанием учебы выпускников Уральского ...