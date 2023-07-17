ЦБ: Средства физлиц в банках в 2024 году вырастут на 8-13%

УрБК, Москва, 14.03.2024. По итогам 2024 года средства физических лиц в банках РФ вырастут на 8-13%, юридических — на 7-12%. Об этом говорится в материалах Центробанка. Также регулятор допускает, что в следующем году средства физлиц в банках в России увеличатся на 10-15%, а юрлиц — на 8-13%.

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