ЦБ: Средства физлиц в банках в 2024 году вырастут на 8-13%

УрБК, Москва, 17.07.2023. В России с 1 июля 2024 года вырастут регулируемые цены на газ. Повышение еще на 8% произойдет ...22.02.2022 В 2021 году совокупный объем застрахованных средств вкладчиков в банках РФ вырос на 11,9%
УрБК, Москва, 22.02.2022. По итогам 2021 года общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков (физических ...06.07.2021 В России к 2024 году средний размер страховой пенсии превысит 20 тыс. рублей
УрБК, Москва, 06.07.2021. В 2024 году средний размер страховой пенсии по старости достигнет 20 тыс. 388 руб. Об этом ...23.10.2012 ГК «Агентство по страхованию вкладов»: рост вкладов в российских банках в 2013 году составит 2,25 триллиона рублей
УрБК, Москва, 23.10.2012. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) ожидает роста вкладов в российских ...29.11.2010 С начала 2010 года объем вкладов населения в банках РФ вырос на 21,3%
УрБК, Москва, 29.11.2010. Вклады физических лиц в российских банках с начала года увеличились на 21,3% и по состоянию ...