Минфин: Поступления от приватизации в федеральный бюджет РФ составят не менее 100 млрд рублей

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Российские власти выполнили план приватизации только на 25%

Российские власти выполнили план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы только на 25%. Об этом говорится ...

Российские власти выполнили план приватизации только на 25%

УрБК, Москва, 27.05.2021. Российские власти выполнили план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы только ...

В 2014 году бюджет РФ может недополучить 170 млрд руб. от приватизации

УрБК, Москва, 19.05.2014. Минфин РФ ожидает, что от приватизации бюджет РФ получит 26 млрд руб. вместо запланированных ...

Минфин РФ: план по приватизации на 2013 год исполнен всего на 4%

УрБК, Москва, 13.09.2013. План по приватизации государственных активов на 2013 год за шесть месяцев был исполнен лишь ...

Федеральный бюджет недополучит 370 млрд рублей доходов от приватизации

УрБК, Москва, 18.03.2013. Бюджет РФ в 2013 году получит около 60 млрд руб. дохода вместо запланированных 427 млрд руб. ...