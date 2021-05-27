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Вчера, 09:03

Минфин: Поступления от приватизации в федеральный бюджет РФ составят не менее 100 млрд рублей

УрБК, Москва, 14.03.2024. В 2024 году поступления в федеральный бюджет России от приватизации должны составить не менее 100 млрд руб. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенной коллегии Росимущества, сообщает ТАСС.

«Поступлений дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете — чуть больше 1 млрд руб. Мы считаем, что цифра должна быть скорректирована — не менее 100 млрд руб.», — сказал Антон Силуанов.

Соответствующая задача была поставлена перед Росимуществом.

Отметим, что на данный момент в бюджете РФ на ближайшие три года поступления от приватизации заложены в размере 1,228 млрд руб. в 2024 году и по 1,226 млрд руб. в 2025 и 2026 годах.
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