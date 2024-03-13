Паблик-арт-программа «ЧО» стала участником форума «Яркие краски креативных индустрий»

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Паблик-арт-программа «ЧО» стала участником федерального исследования креативных проектов от межрегионального форума «Яркие краски креативных индустрий».



Как сообщает пресс-служба «ЧО», «Яркие краски креативных индустрий» — масштабный мультиформатный проект с целью создания максимально полной базы инструментов для проведения и социокультурной оценки креативных проектов, которые станут «навигатором», помогающим авторам инициатив планировать результаты воздействия проектов на общество, работать еще эффективнее и правильно заявлять свои инициативы на гранты. Результаты исследования будут представлены на форуме в июне 2024 года, где «ЧО» и другие участники презентуют проекты.



В пресс-службе форума «Яркие краски креативных индустрий» отметили, что «ЧО» является показательным примером того, как локальное креативное событие, стрит-арт-фест на местном, уральском, материале, стало всероссийским культурным феноменом.



«Взаимно влияя, в том числе, на отдаленные регионы —достаточно вспомнить арт-интервенцию в Екатеринбурге с санкт-петербургским проектом «Антон тут рядом». С точки зрения оценки социокультурного воздействия фестиваль «ЧО» — настоящая базовая модель, с помощью которой можно наглядно показать, каким общественным потенциалом обладает «низовая» креативная инициатива с продуманным сценарием, планом развития и качественной поддержкой крупной структуры», — рассказали в пресс-службе форума.



Отмечается, что паблик-арт-программа «ЧО» проходит в Екатеринбурге с 2020 года, ее инициатором является девелопер «Атомстройкомплекс». В 2023 году на мероприятиях паблик-арт-программы побывали более 1 млн зрителей. По результатам опроса, 64% екатеринбуржцев стали больше любить город после знакомства с «ЧО» и ее объектами. 75% опрошенных жителей уральской столицы отметили, что у них повысился интерес к истории города и его районов.



В этом году в Екатеринбурге с совместной акции вместе с благотворительным фондом «Антон тут рядом» начался пятый сезон «ЧО». Подробности нового сезона — тему, задачи, проекты и объекты — организаторы объявят совсем скоро.