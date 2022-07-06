Комбинат «Магнезит» выплатит пострадавшему на производстве сотруднику 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Саткинская городская прокуратура провела проверку ПАО «Комбинат Магнезит», сотрудник которого в апреле 2023 года получил производственную травму. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Челябинской области.



Проверка установила, что производственные помещения ПАО «Комбинат Магнезит» не соответствуют нормативным требованиям охраны труда, что и послужило причиной травмы.



Решением Саткинского городского суда в пользу пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн руб. Решение суда в законную силу не вступило.