Комбинат «Магнезит» выплатит пострадавшему на производстве сотруднику 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. ПАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» выплатит своему сотруднику 550 ...12.04.2022 Свердловская прокуратура взыскала 700 тыс. рублей компенсации с работодателя за полученную сотрудником травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2022. Прокуратура города Богданович Свердловской области в судебном порядке взыскала с одного ...24.03.2022 Житель Первоуральска отсудил у компании «Экотехпром» 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Житель города Первоуральск Свердловской области отсудил у работодателя 1 млн руб. в ...14.02.2022 Свердловчанин отсудил у компании «Юпитер-НТ» 600 тыс. рублей компенсации морального вреда из-за травмы на производстве
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2022. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила присудил свердловчанину компенсацию ...02.10.2018 Рабочий екатеринбургского ООО «Предприятие «Трубопласт» получит 180 тыс. рублей за производственную травму
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. За производственную травму пятилетней давности работник получит 180 тыс. руб. ...