Застройщики предложили запустить в РФ льготную ипотеку для молодежи

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УрБК, Москва, 28.02.2024. Средний размер первоначального взноса по ипотечным займам в российских банках с 1 января 2024 ...

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УрБК, Москва, 11.02.2010. Президент РФ Дмитрий Медведев пообещал снижение процентной ставки по ипотеке. Глава ...