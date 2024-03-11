Застройщики предложили запустить в РФ льготную ипотеку для молодежи

Средний размер первоначального взноса по ипотечным займам в российских банках с 1 января 2024 года составляет 30%. Об ...28.02.2024 Средний размер первого взноса по ипотеке в России вырос до 30%
УрБК, Москва, 28.02.2024. Средний размер первоначального взноса по ипотечным займам в российских банках с 1 января 2024 ...07.03.2019 В России могут появиться жилищные сбережения для ипотеки
УрБК, Москва, 07.03.2019. На согласование в правительство РФ направлен законопроект о стимулировании россиян к ...03.08.2016 АИЖК предложило россиянам ипотеку на апартаменты по ставке от 12,5% годовых
УрБК, Москва, 03.08.2016. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) анонсировало выдачу ипотеки для покупки ...11.02.2010 Президент России Дмитрий Медведев: Вопрос об отказе от первоначального взноса по ипотеке для студентов, аспирантов и молодых специалистов должны решать регионы
УрБК, Москва, 11.02.2010. Президент РФ Дмитрий Медведев пообещал снижение процентной ставки по ипотеке. Глава ...