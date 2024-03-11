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11.03.2024

Застройщики предложили запустить в РФ льготную ипотеку для молодежи

УрБК, Москва, 11.03.2024. С предложением разработать программу льготной ипотеки для молодежи выступили российские застройщики. По мнению авторов инициативы, это может позволить молодым гражданам раньше вступать в брак, сообщают «Известия».

Согласно предложению девелоперов, льготная ипотека для молодых граждан будет предусматривать кредитование под 3% на срок до 50 лет, а сумма первоначального взноса должна будет составлять 15%. При этом авторы инициативы считают, что в Москве размер кредита должен составлять до 15 млн руб., в регионах — от 9 млн руб. до 12 млн руб.

Кроме этого, авторы идеи полагают, что молодые специалисты должны обеспечиваться государственным сертификатом, покрывающим часть первоначального взноса, если они вступили в брак до 30 лет.
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