«МегаФон»: Четверть топ-менеджеров компаний на Среднем Урале — женщины

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. Мужчины в Свердловской области рассчитывают зарабатывать на 10 тыс. руб. больше, чем ...06.03.2017 УБРиР: Для большинства мужчин и женщин в банке важна надежность
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2017. Для 58% респондентов-мужчин и 54% респондентов-женщин главным качеством, которым должен ...02.03.2016 Женщины Екатеринбурга не стремятся занять должность руководителя
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2016. Жительницы Екатеринбурга при поиске работы не стремятся занять руководящие должности. ...17.02.2016 Зарплата.ру: Доходы свердловских мужчин гораздо выше, чем женщин
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2016. 70% мужчин и 65% женщин среди опрошенных екатеринбуржцев считают, что мужчинам на ...05.12.2014 МОТ: российские женщины работоспособнее мужчин
Российские женщины более эффективно справляются со своими трудовыми обязанностями, чем мужчины. Однако получают меньшую ...