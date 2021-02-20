«МегаФон»: Четверть топ-менеджеров компаний на Среднем Урале — женщины

УрБК. Екатеринбург, 07.03.2024. Компания «МегаФон», изучив обезличенные данные клиентов корпоративного сегмента, выяснила, что четверть (24%) топ-менеджеров компаний на Среднем Урале — женщины, и этот показатель один из самых высоких в УрФО. Мужчин, занимающих подобные должности, насчитывается 76%. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.



В целом по стране, по данным аналитического центра НАФИ, в 2023 году индекс деловой активности женщин достиг максимального значения за всю историю измерений — 73,7 п. п.



Такую динамику аналитики связывают прежде всего с внедрением в управление компанией цифровых инструментов, которые облегчают работу. Однако цифровые решения, к которым прибегают мужчины и женщины в работе, несколько отличаются.



Так, мужская часть топ-менеджмента предпочитает Big Data и интернет вещей, а также уделяет большее внимание кибербезопасности, а женщины чаще всего используют в работе облачные решения и инструменты для привлечения потенциальных покупателей.