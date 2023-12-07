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Вчера, 12:01

Росстат зафиксировал в 2023 году снижение уровня бедности в стране до 9,3%

В 2023 году уровень бедности в РФ снизился до 9,3% (13,5 млн человек). В 2022 году этот показатель составлял 9,8%, или 14,3 млн человек, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Росстата.

«Для расчета количества бедных Росстат использует показатель стоимости потребительской корзины на человека за IV квартал 2020 года с учетом накопленной инфляции. В 2023 году эта сумма в среднем была равна 14,3 тыс. руб. в месяц», — уточняет издание.

По словам опрошенных «Коммерсантъ» экспертов, на снижение уровня бедности мог повлиять прирост в 2023 году ВВП на 3,6%, а также введение с 2023 года единого пособия на детей до 17 лет для семей с невысоким уровнем дохода (50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума).

При этом, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), социологический уровень бедности (доля населения, которой не хватает на продукты питания или же хватает только на них, но не на одежду и обувь — прим. ред.) составляет 30% от числа жителей РФ.
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