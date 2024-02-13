УБРиР изменил график работы нового отделения в центре Екатеринбурга

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УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Екатеринбурге 16 февраля в 13.00 состоится открытие нового флагманского офиса ...

УБРиР открывает новый офис в Москве

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открывает в Москве новый офис. ...

УБРиР открыл дополнительный офис в Москве

УрБК, Москва, 14.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл в Москве новый офис по обслуживанию ...

В центре Екатеринбурга начал работу новый офис ОАО «СКБ-банк»

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2011. Принял первых клиентов новый офис ОАО «СКБ-банк» в Екатеринбурге. Он расположен в самом ...

В Екатеринбурге открылся одиннадцатый офис ОАО «Свердловский Губернский Банк»

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2009. В Екатеринбурге сегодня начал работу одиннадцатый офис ОАО «Свердловский Губернский ...