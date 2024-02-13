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УБРиР изменил график работы нового отделения в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) изменил график работы нового отделения в центре Екатеринбурга. Теперь расписание стало более удобным для клиентов, сообщает пресс-служба банка.

Так, с 4 марта обслуживание физических лиц в отделении по адресу улица 8 Марта, 51 будет производиться в будние дни с 9.00 до 19.00, в субботу — с 10.00 до 17.00. Юридические лица смогут получить все необходимые услуги в будние дни с 9.00 до 17.00.

Напомним, что офис УБРиР «Саммит» открылся в феврале этого года. Здесь представлен весь спектр услуг для физических и юридических лиц. Офис оснащен депозитарным хранилищем с индивидуальными ячейками, также здесь находятся четыре банкомата. Кроме того, для удобства работы с юридическими лицами в отделении есть переговорная комната и касса.
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