В «Россетях» подвели итоги функционирования Единой национальной электрической сети в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. В январе-сентябре 2022 года специалисты «Россетей» смогли повысить надежность (и, ...05.03.2020 Выручка компании Россети ФСК ЕЭС за услуги по передаче электроэнергии в 2019 году выросла на 4,4%
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2020. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, входящая в Группу компаний ...02.03.2020 Чистая прибыль компании Россети ФСК ЕЭС в 2019 году выросла на 3,5%
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2020. Глава компании Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») Андрей Муров на состоявшемся в ...01.11.2017 ФСК ЕЭС получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») получила паспорт готовности к осенне-зимнему ...01.08.2016 ФСК ЕЭС проведет реконструкцию на подстанции в Нижневартовске
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2016. Федеральная сетевая компания (входит в группу «Россети») реконструирует открытое ...