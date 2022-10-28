В «Россетях» подвели итоги функционирования Единой национальной электрической сети в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. «Россети» подвели итоги функционирования деятельности компании по управлению Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) за 2023 год, а также прохождения осенне-зимнего периода. Обсуждение прошло в Екатеринбурге в рамках совещания первого заместителя генерального директора ПАО «Россети» Андрея Мурова с руководством филиалов — МЭС.



Так, лучшая динамика производственных показателей в прошедшем году была отмечена в магистральных электрических сетях Северо-Запада, где удельная аварийность уменьшилась на 16% год к году. При этом лидером стало Северное предприятие, обслуживающее Республику Коми и Архангельску область: показатели аварийности здесь снизились на 39%. В целом за 2023 год по ЕНЭС надежность выросла на 3%, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала



Также было отмечено, что все филиалы выполнили поставленные задачи по реализации проектов инвестиционной программы. В том числе завершен первый этап электроснабжения Восточного полигона железных дорог, введены в работу энергообъекты для других крупных потребителей.



Кроме того, компания продолжила работу по модернизации системообразующих питающих центров в регионах. Крупнейшим проектом стало завершение реконструкции подстанции 500 кВ «Пахра», которая обеспечивает энергией южные районы Подмосковья.



В рамках совещания Андрей Муров также поставил задачи на текущий год, среди приоритетных — реализация запланированных мероприятий инвестиционной и ремонтных программ, включая своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов, восстановление магистральной сетевой инфраструктуры на новых территориях.