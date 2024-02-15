«МегаФон»: Популярность булгаковских мест в Москве у свердловчан выросла на 34% в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года потребление интернет-трафика абонентами сотового оператора ...12.01.2024 «МегаФон»: Количество свердловчан, ездивших в Китай в новогодние праздники, увеличилось в 20 раз
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Количество свердловчан, выехавших за рубеж в прошедшие новогодние каникулы, увеличилось ...22.02.2022 «МегаФон»: Во время Олимпиады хоккей смотрели 29% свердловчан
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2022. Специалисты «МегаФон ТВ» проанализировали просмотры спортивных передач на федеральных ...11.11.2016 «МегаФон» запускает проект онлайн-чтений «Мастер и Маргарита. Я там был»
«МегаФон» объединит более 500 интернет-пользователей и знаменитостей в 8 городах в единое кинематографическое полотно в ...06.05.2015 В сериале «Мастер и Маргарита» вырезали сцену с обезглавливанием Берлиоза
Телеканал «Россия 1» принял решение вырезать из сериала «Мастер и Маргарита» сцену с обезглавливанием Берлиоза. Об этом ...