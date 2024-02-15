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Вчера, 13:05

«МегаФон»: Популярность булгаковских мест в Москве у свердловчан выросла на 34% в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В 2024 году популярность мест событий, происходящих в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», выросла у свердловчан на 34%. Об этом свидетельствуют данные сотового оператора «МегаФон».

«Нехорошую квартиру» № 50 (улица Большая Садовая, 10) посетили на 32% больше свердловчан, чем в прошлом году. Большой Гнездниковский переулок, где впервые встретились Мастер и Маргарита, за год стал популярнее на 18%. На 13% чаще свердловчане прогуливались в месте разговора поэта Ивана Бездомного, литератора Михаила Берлиоза и Воланда на Патриарших прудах.

В целом по России булгаковскими местами чаще всего интересуются москвичи и петербуржцы.
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