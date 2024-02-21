В Екатеринбурге на участке улицы Серова с 20 марта запретят остановку автотранспорта

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Екатеринбурге 20 марта на улице Серова, от улицы Фурманова до улицы Щорса, установят новые дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



На указанном участке будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».



Это позволит повысить пропускную способность дорожного движения, считают в администрации Екатеринбурга.