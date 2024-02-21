В Екатеринбурге на участке улицы Серова с 20 марта запретят остановку автотранспорта

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. На участке улицы Фронтовых Бригад (от улицы Электриков до улицы Старых Большевиков) ...15.02.2024 В Екатеринбурге запретят остановку транспорта на четырех улицах
УрБК. Екатеринбург, 15.02.2024. В Екатеринбурге в ближайшие полгода запретят остановку транспорта на четырех участках ...06.12.2023 В Екатеринбурге запретят остановку автомобилей на улицах Цвиллинга и Советской
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Екатеринбурге установят еще два дорожных знака, запрещающих остановку и стоянку ...02.02.2023 В Екатеринбурге запретят парковку на участке улицы Генеральской
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Екатеринбурге на улице Генеральской, от проспекта Ленина до улицы Малышева, установят ...29.11.2019 Еще на пяти улицах Екатеринбурга запретят парковку автотранспорта
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. В декабре в Екатеринбурге для обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети ...