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Вчера, 17:55

Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 2,7%

Промышленное производство в Свердловской области в январе 2024 года выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

В сегменте «Добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 4,6%, в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 4,3%, в сегменте «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 3,3%.

В сфере «Обрабатывающие производства» показатель вырос на 4,9%.
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