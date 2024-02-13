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Вчера, 13:01

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе вырос на 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе 2024 года составил 118 млрд 505 млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сопоставимых ценах этот показатель вырос на 6,5% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.
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